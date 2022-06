Pnrr: Kompatscher, grandissima opportunità per il territorio

(ANSA) - BOLZANO, 17 GIU - Secondo il governatore altoatesino Arno Kompatscher, il Pnrr è "una grandissima opportunità per il territorio e per tutto il sistema paese e il merito va al governo italiano, ma anche all'Ue per l'indirizzo dato, come la transizione ecologica e l'inclusione sociale". Il presidente della Provincia autonoma, durante la tappa bolzanina dei "Dialoghi sul Pnrr" in presenza della ministra della giustizia Marta Cartabia, ha sottolineato "l'importanza di un'ulteriore spinta per la sburocratizzazione e l'efficacia dell'amministrazione pubblica.

"Abbiamo chiesto - ha aggiunto - un coinvolgimento delle regioni già nella fase di messa a punto dei bandi, tenendo conto anche delle competenze e delle normative delle Regioni e Province autonome". "I tempi sono molto stretti, tenendo conto che i tempi medi per la realizzazione di un'opera pubblica è di sette anni", ha detto Kompatscher, ricordando però che molti Comuni altoatesini si sono già attivati. La mobilità e la salute sono altri temi importanti per il Pnrr in Alto Adige. "Il progetto bandiera della Provincia di Bolzano è invece la digitalizzazione. Ci consideriamo sempre tra i più bravi, ma non siamo i primi della classe per quanto riguarda la digitalizzazione", ha confessato il governatore.

Il sindaco Renzo Caramaschi ha evidenziato i progetti comunali per il rifacimento di alcune scuole. Il primo cittadino ha però anche lamentato che un progetto di scuola da 22 milioni di euro, finanziati dal Comune, in un nuovo quartiere è stato respinto con la motivazione di "consumo del territorio". (ANSA).