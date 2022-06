Cartabia, carcere di Bolzano struttura inadeguata

(ANSA) - BOLZANO, 17 GIU - "Questa visita mi ha confermato la necessità di intervenire prontamente per dotare Bolzano di una nuova struttura penitenziaria". Lo ha detto la ministra della giustizia, Marta Cartabia dopo un sopralluogo al carcere del capoluogo altoatesino con il presidente della Provincia autonoma, Arno Kompatscher.

"Questo edificio - ha aggiunto la ministra - è inadeguato non soltanto per le condizioni, ma per gli spazi. Mancano spazi trattamentali, mancano spazi all'aperto e questo mi fa avvertire l'urgenza di risolvere gli ultimi problemi, che riguardano degli aspetti finanziari, per poter portare a termine un progetto su un'area che è già stata individuata e, quindi, spostare la struttura penitenziaria". "Il personale, il comandante, la direttrice, il provveditore, stanno facendo quasi l'impossibile, ma c'è un'inadeguatezza della struttura che dobbiamo affrontare", ha concluso Cartabia.

La necessità di una nuova struttura, che dovrebbe nascere nei pressi dell'aeroporto di Bolzano, è stata anche ribadita dal governatore Kompatscher. (ANSA).