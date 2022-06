Tipizzato l'atleta De Aliprandini, testimonial Admo Trentino

(ANSA) - TRENTO, 16 GIU - Il personale sanitario del laboratorio Hla del servizio di immunoematologia e trasfusionale dell'ospedale Santa Chiara di Trento ha effettuato il prelievo per la tipizzazione dello sciatore trentino Luca De Aliprandini, che ha scelto di iscriversi al Registro dei donatori di midollo osseo Ibmdr. L'atleta delle Fiamme gialle, originario di Tuenno, in val di Non, è testimonial di Admo del Trentino.

"Luca De Aliprandini, si aggiunge agli altri numerosi testimonial Admo del mondo dello sport e dello sci in particolare, ed è l'ennesima dimostrazione che donare il midollo osseo è un gesto che non comporta alcun rischio o limitazione fisica. Anche un atleta professionista può scegliere di regalare vita senza privarsi di nulla o compromettere la propria carriera", ha spiegato il presidente di Admo del Trentino, Alberto Zampiccoli. (ANSA).