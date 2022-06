Famiglia ottiene indebitamente assegno unico provinciale+Rpt

(ANSA) - TRENTO, 16 GIU - La Polizia locale delle Giudicarie di Tione di Trento, in collaborazione con l'Apapi, durante i controlli finalizzati alla verifica del permanere dei requisiti necessari per l'ottenimento dell'assegno unico provinciale, ha avuto modo di segnalare il conseguimento indebito delle agevolazioni economiche da parte di alcuni soggetti.

Il caso più eclatante - riferisce una nota - quello di una famiglia che vive e gestisce una struttura alberghiera fuori regione, sul lago di Garda, e rientra occasionalmente in Provincia di Trento col solo fine di far visita ai parenti. Con diversi artifizi e con repentini cambiamenti delle dichiarazioni presentate a 2 diversi comuni giudicariesi, evidente tentativo di scompigliare le risultanze della pubblica amministrazione - prosegue la nota - la famiglia voleva così continuare a risultare residente in Provincia di Trento.

Non sussistendo il requisito della dimora abituale, la dichiarazioni venivano rese unicamente e strumentalmente per il conseguimento indebito di contributi pubblici, erogazioni che sono state al momento bloccate dall'Agenzia Provinciale competente. La Polizia locale sta compiendo ulteriori accertamenti per gli eventuali risvolti di natura penale da segnalare all'autorità giudiziaria che emergessero nel corso dell'analisi delle pratiche in trattazione presso i vari Enti.

