Motociclista altoatesino muore in val Venosta

(ANSA) - BOLZANO, 11 GIU - Un motocilista altoatesino, del quale non sono ancora state rese note le generalità, ha perso la vita sulla statale della Val Venosta in un incidente avvenuto alle 13.40. Nell'incidente, all'interno del tunnel di Stava, frazione di Naturno, sono rimaste ferite altre tre persone, una delle quali in modo grave. Secondo le prime informazioni, due moto in fase di sorpasso ed in direzioni opposte si sono scontrate frontalmente, urtando poi anche un'altra moto ed un camper. I feriti sarebbero di nazionalità austriaca e sono stati trasportati agli ospedali di Bolzano e Silandro. La vittima sarebbe invece di Merano. Sul posto si sono subito portati i soccorritori, tra cui il medico d'urgenza a bordo dell'elicottero Pelikan 3. Indagini in corso da parte dei carabinieri per ricostruire con precisione la dinamica. (ANSA).