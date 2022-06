Amb. Beltrame, 'l'Alto Adige modello di riappacificazione'

(ANSA) - BOLZANO, 08 GIU - "L'Autonomia del Trentino Alto Adige Sud Tirol è un modello di riappacificazione e convivenza civile che Italia ed Austria possono con orgoglio mostrare all'Europa ed al mondo". Così l'ambasciatore Stefano Beltrame in apertura del Convegno storico presso l'Istituto Italiano di Cultura a Vienna dedicato al libro 'La difficile riappacificazione. Italia, Austria e Alto Adige nel XX secolo' (Viella Libreria Editrice, Roma).

I quattro autori del volume, Andreas Gottsmann, Andrea Di Michele, Luciano Monzali e Karlo Ruzicic-Kessler, hanno discusso insieme a Mathilde Schwabeneder, ex corrispondente della tv pubblica austriaca Orf a Roma, dei rapporti tra i due Stati confinanti nel XX secolo. Come ricordato dall'ambasciatore Beltrame, l'evento di ieri e la Conferenza su De Gasperi svoltasi all'Accademia Diplomatica di Vienna il 26 aprile scorso si inquadrano nell'ambito delle celebrazioni per i 30 anni dalla chiusura della vertenza altoatesina davanti alle Nazioni Unite.

