Maltempo: danneggiamenti per nubifragio in Trentino A.Adige

(ANSA) - TRENTO, 06 GIU - I vigili del fuoco volontari dell'Alto Adige sono al lavoro nella valle di Racines e nella val Ridanna i lavori di messa in sicurezza del rio di Ento, straripato dopo le forti precipitazioni registrate nel tardo pomeriggio di ieri.

Dalle 18 di domenica 5 giugno - informano i pompieri - sono stati effettuati oltre 60 interventi, in particolare modo nei distretti di Alta Valle Isarco, Bolzano, Bassa Pusteria e Merano per la rimozione di ostacoli alla circolazione stradale, il taglio di rami e piante pericolanti, piccoli smottamenti, frane, colate detritiche e allagamenti in cantine e garage private.

Anche in Trentino ci sono stati temporali di forte intensità, con raffiche di vento e grandine. Si registrano danneggiamenti a strutture pubblice e private e alle coltivazioni. A Predazzo la scuola elementare è stata parzialmente scoperchiata dal vento.

(ANSA).