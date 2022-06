Sparkasse, respinta l'istanza di sospensiva di CiviBank

(ANSA) - BOLZANO, 01 GIU - Il Tar del Lazio ha respinto l'istanza di misura cautelare presentata da CiviBank per la sospensione del provvedimento con cui la Consob ha approvato l'Opa di Sparkasse di Bolzano sull'Istituto di credito di Cividale del Friuli. Lo riferisce la stessa Sparkasse. "Per effetto di tale decisione - spiega una nota della banca altoatesina - il periodo di adesione delle offerte, che era stato provvisoriamente sospeso con decreto del presidente della sezione seconda-quater del Tar Lazio alle ore 12.51 (ora italiana) dell'ultimo giorno di mercato aperto del periodo di adesione, è riaperto per il periodo residuo, ossia per 4 ore e 39 minuti". Quindi, aggiunge Sparkasse, "il periodo di adesione delle offerte è riavviato automaticamente oggi, con decorrenza dalle ore 12:51 (ora italiana) del giorno 1 giugno 2022 e terminerà alle ore 17:30 (ora italiana) del giorno 1 giugno 2022". (ANSA).