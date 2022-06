Record di candidature a concorso pianistico Busoni

(ANSA) - BOLZANO, 01 GIU - Il Concorso Pianistico Internazionale F. Busoni segna di nuovo un record di iscrizioni.

Si sono ufficialmente chiuse le iscrizioni a questa 64/a edizione del concorso ed è stato raggiunto il numero record di 590 candidature.

Il direttore artistico Peter Paul Kainrath esprime grande soddisfazione per questo risultato: "Considerando lo scenario attuale - una pandemia non ancora interamente superata con veri e propri lock down in Asia, l'attacco della Russia all'Ucraina, una scena musicale con una considerevole perdita di pubblico - queste 590 iscrizioni al 64° Concorso Busoni non sono solo un record storico per la competizione ma anche una prova significativa che la passione per il pianoforte è ancora molto viva e che il nostro concorso rappresenta una prospettiva di carriera molto allettante per gli aspiranti concertisti a livello internazionale".

Ora le 590 candidature saranno vagliate da una giuria composta dai pianisti Carlo Grante, Gülru Ensari e dallo stesso Peter Paul Kainrath. Spetta a loro il difficile compito di scremare sulla base dei video inviati e dei curriculum, fino ad individuare i 100 pianisti che potranno accedere alla fase di preselezione esibendosi in un programma di circa venti minuti di fronte ad un'altra giuria internazionale. La fase di preselezione è la grande novità del concorso bolzanino, con il suo nuovo formato "Glocal Piano Project", sperimentato per la prima volta in tempi di pandemia nel 2020. I 100 candidati si esibiranno negli show room Steinway sparsi per il mondo e la loro performance sarà trasmessa in streaming ma anche aperta al pubblico che vorrà ascoltare dal vivo. Gli spettatori che seguiranno il Glocal Piano Project online potranno esprimere delle preferenze sulle esibizioni dei candidati; il risultato di questo voto popolare decreterà fino a quattro candidati che si aggiungeranno alla rosa selezionata dalla giuria. I finalisti si sfideranno a Bolzano nel 2023 nelle ultime e più impegnative fasi del concorso, per aggiudicarsi l'ambito primo premio.

