Suv nel burrone, procura Bolzano apre un'indagine

(ANSA) - BOLZANO, 30 MAG - La procura di Bolzano ha aperto un'indagine per far luce sulle cause del tragico incidente che sabato scorso, sulla strada provinciale del Renon, è costato la vita a due donne: la bolzanina Mariuccia Pasinetti di 75 anni e Oksana Prjriz, cittadina ucraina di 61 anni. Le due donne si trovavano nel suv uscito di strada all'undicesimo tornante e finito nel dirupo. Al volante del Porsche Cayenne, secondo i primi accertamenti, si trovava Giovanna Pasinetti di 73 anni, sorella di Mariuccia. La donna si trova ricoverata in gravi condizioni all'ospedale di Bolzano, ma è fuori pericolo. La data dei funerali delle due vittime non è stata ancora stabilita.

(ANSA).