Giro: carovana arriva in Trentino, traguardo a Lavarone

(ANSA) - TRENTO, 25 MAG - Arriva in Trentino la carovana rosa del Giro d'Italia. La 17/a tappa è partita da Ponte di Legno, in direzione del Passo del Tonale e di Vermiglio, in val di Sole, lungo un tracciato di 168 chilometri, per 3.730 metri di dislivello, che si concluderà a Lavarone. La testa della corsa ha già superato il Passo del Tonale ed è arrivata a Dimaro.

Giunti in Trentino, i corridori attraverseranno val di Non e val di Sole (attraversando Malè, Cles e Dermulo), in costante discesa, per poi approdare, passando per Mezzolombardo e San Michele all'Adige, in val di Cembra, attraverso la salita di Giovo (approssimativamente poco prima delle 15).

Il Giro proseguirà poi verso Cembra, raggiungendo Lases, Madrano e poi Pergine Valsugana, in direzione del passo del Vetriolo, dove è previsto il primo sprint della giornata. Si scenderà poi verso Levico Terme e Caldonazzo, prima dell'ultima prova della tappa: l'impegnativa salita del Menador, che porta a Lavarone. (ANSA).