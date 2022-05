Bimbo a centro profughi cade da 5 metri, è grave

E' ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Bolzano un bambino di due anni che questa mattina è precipitato da un'altezza di 5 metri. L'incidente si è verificato poco prima delle ore 10 alla Casa Noah di Prissian, una struttura che da tempo ospita profughi. Il piccolo di origine africana era ospite, assieme alla mamma, al centro profughi. Questa mattina la donna ha lasciato la stanza per un attimo, quando il bambino è uscito sul balcone e probabilmente si è sporto troppo e ha perso l'equilibro. Il bimbo è stato trasportato in gravi condizioni dall'elisoccorso Pelikan 1 all'ospedale di Bolzano. Sul posto sono anche intervenuti un'ambulanza della Croce bianca con il medico d'urgenza e i carabinieri.