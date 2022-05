Vasco arrivato in elicottero alla Trentino Music Arena

(ANSA) - TRENTO, 20 MAG - "Finalmente torniamo ad assembrarci, ad accoppiarci". Esordisce così Vasco, all'arrivo alla Trentino Music Arena dove stasera lo attendono 120mila fan.

"E' stata dura, ma è finita, finita, finita. Torniamo a fare musica, perché la musica è contro la guerra: ora voglio portare un po' di gioia in tutta Italia", ha detto il Blasco che ieri sera per il suo fan club ha fatto le prove generali. "Ero molto emozionato e guardavo, guardavo: stasera voglio concentrarmi sullo spettacolo", ha concluso prima di scomparire in camerino.

Vasco è arrivato in elicottero elicottero, da Fai della Paganella dove alloggia, sorvolando la Trentino Music Arena e atterrando nella vicina aviosuperficie "G. Caproni". Da lì, in macchina, ha raggiunto l'area del concerto, in località San Vincenzo, dove tra poco darà il via al Vasco Live, il tour che segna il ritorno dal vivo dopo due anni di pandemia. (ANSA).