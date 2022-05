Vasco a Trento: chiusa tangenziale tra Mattarello e Ravina

(ANSA) - TRENTO, 20 MAG - Visto il grande afflusso di persone per il concerto di Vasco Rossi la Provincia di Trento comunica che la tangenziale di Trento è stata chiusa al traffico veicolare in entrambe le direzioni, dall'uscita 1 all'uscita 3, nel tratto compreso tra località Acquaviva di Mattarello e il ponte di Ravina. La carreggiata nord è il percorso riservato ai pedoni che partono o raggiungono i parcheggi; la carreggiata sud è riservata al parcheggio dei pullman.

Contrariamente a quanto accaduto nella giornata di ieri, via Lidorno - la strada che costeggia l'aeroporto - sarà obbligatoriamente tenuta libera da ogni persona per motivi di sicurezza (il concerto non sarà peraltro visibile da questa posizione, essendo gli autobus parcheggiati lungo la tangenziale) La centrale operativa - prosegue la nota - raccomanda di utilizzare l'autostrada per raggiungere la Trentino Music Arena: l'A22 è gratuita nel tratto compreso tra Rovereto Nord e Trento Nord fino alle ore 8 di sabato. L'invito agli automobilisti è di imboccare l'uscita di Trento Sud soltanto per raggiungere i parcheggi adiacenti alla Trentino Music Arena. Per entrare nella città di Trento, è consigliabile uscire a Trento Nord.

Lavoratori e residenti possono utilizzare per i loro spostamenti la Sp90 Destra Adige. (ANSA).