Covid: un decesso e 147 nuovi contagi in Trentino

(ANSA) - TRENTO, 20 MAG - Si registra un nuovo decesso per Covid-19 in Trentino nelle ultime 24 ore. Si tratta di un uomo ultraottantenne non vaccinato, venuto a mancare in ospedale. Lo segnala il bollettino giornaliero dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento.

I nuovi casi di contagio sono 147, di cui tre individuati con i tamponi molecolari (su 262 test effettuati) e 144 con gli antigenici (su 1.433 test effettuati). I casi attivi scendono a 2.324 (-192).

Sul fronte ospedaliero i numeri risultano in calo. I pazienti ricoverati sono 39 (-6), di cui due in rianimazione (-1). Nella giornata di ieri sono stati registrati sei nuovi ricoveri a fronte di undici dimissioni.

Il totale delle dosi di vaccino finora somministrate è pari a 1.220.047, cifra che comprende 428.146 seconde dosi e 341.391 terze dosi. (ANSA).