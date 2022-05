Calcio: domani festa a Bolzano per promozione Fc Südtirol

(ANSA) - BOLZANO, 13 MAG - L' Fc Südtirol festeggia domani la sua promozione in serie B. Dopo la partita contro il Modena, dalle ore 19, squadra e tifosi prenderanno possesso di Piazza Walther. In occasione della manifestazione dalle ore 17:00 alle 22:00 sono chiuse alcune strade del centro di Bolzano. In direzione centro i bus vengono deviate su via Dante, via Marconi, piazza Verdi e via Garibaldi. Viene servita una fermata sostitutiva all'inizio di via Dante. Non vengono servite le fermate "Via Ospedale", "Piazza Domenicani" e "Piazza Walther".

In direzione periferia le linee vengono deviate su via Garibaldi, piazza Verdi, via Marconi, ponte Druso e viale Venezia. Viene servita la fermata in piazza Verdi. Non vengono servite le fermate "Piazza Walther", "Piazza Domenicani", "Piazza Università" e "Via Cassa di Risparmio". (ANSA).