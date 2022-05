Pastificio Felicetti, nuovo stabilimento da 40 mln di euro

(ANSA) - TRENTO, 06 MAG - Un investimento di 40 milioni di euro in un nuovo stabilimento produttivo per portare entro il 2024 i ricavi netti a 60 milioni di euro (41,5 il dato attuale).

Contemporaneamente la produzione passerà dalle attuali 20mila a 25-40 mila tonnellate, con la possibilità di un ulteriore incremento. È questo l'obiettivo del Pastificio Felicetti, che domani inaugura a Castello Molina di Fiemme la nuova struttura, che vuole essere esempio di architettura industriale sostenibile e integrata nel paesaggio.

L'investimento - si legge in una nota - è stato possibile grazie a un'operazione organizzata per due terzi da Sparkasse, che ha portato all'ingresso nel capitale dell'azienda familiare di un nuovo socio di minoranza - Isa, Istituto Atesino di Sviluppo - e in parte con risorse generate dalla crescita per linee interne. L'area su cui sorge il complesso industriale è stata messa a disposizione grazie a un accordo di cessione siglato con Trentino Sviluppo, la Provincia autonoma di Trento e il Comune di Castello Molina di Fiemme. Il cantiere, aperto nel marzo 2019, si è chiuso nel gennaio 2022 a conclusione dei test di produzione. L'area su cui sorge il complesso industriale occupa una superficie di 16.500 mq, di cui 8.700 coperti. Il sito di Molina, che attualmente dà lavoro a 30 persone, ha portato l'organico complessivo di Felicetti a 117 unità. (ANSA).