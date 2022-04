Trento Film Festival, conto alla rovescia per 70/a edizione

(ANSA) - TRENTO, 26 APR - "Il Trento Film Festival ha contribuito alla crescita della cultura di montagna e dell'identità alpina di questo territorio, diventandone un patrimonio collettivo". Così il presidente Mauro Leveghi, durante la presentazione della settantesima edizione, dal 29 aprile all'8 maggio, dopo l'anteprima a Milano. "Ben prima della tv, di internet, dei grandi eventi - ha aggiunto Leveghi -il Film Festival ha portato il mondo a Trento, e Trento nel mondo.

Il Festival non è delocalizzabile: ha bisogno di Trento, così come Trento ha bisogno del suo Festival, ancora oggi, in tempi completamente mutati rispetto a settant'anni fa. Il mondo è sempre più piccolo, è vero, ma ancora più di allora c' è bisogno di conoscenza, riflessione, profondità di pensiero: per la settantesima volta, il Festival prova ad assolvere a questo compito". All'incontro hanno partecipato anche il sindaco di Trento, Franco Ianeselli, la direttrice del Film Festival, Luana Bisesti, ed il responsabile del programma cinematografico, Sergio Fant.

Il Teatro Sociale torna ad essere uno dei centri nevralgici della 70/a edizione, con l'evento di apertura in anteprima mondiale del restauro di "Italia K2", con un filmato amatoriale inedito del ritorno della spedizione italiana a Karachi. Il Festival torna anche all'Auditorium Santa Chiara, sabato 30 aprile, con Reinhold Messner. Torna in piazza Fiera anche MontagnaLibri, dove ogni giorno si svolgeranno presentazioni di libri e incontri con autrici e autori, anche in collaborazione con il Premio Itas del libro di montagna. Tornano anche gli "StoryTrekking - Donne di Montagna": quattro camminate/interviste a donne che racconteranno le loro storie ed esperienze in montagna. Il programma completo è disponibile sul sito del Trento Film Festival. (ANSA).