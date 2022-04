Centrale di Lana, oltre 6 milioni per opere ambientali

(ANSA) - BOLZANO, 26 APR - Più di 6 milioni di euro per opere di miglioramento ambientale sono stati assegnati dalla giunta provinciale di Bolzano ai comuni di San Pancrazio, Val d'Ultimo e Lana, interessati dalla centrale idroelettrica di Lana. Si tratta di 4,9 milioni di euro per il triennio 2020/22 e 1,3 milioni non impiegati nel precedente triennio.

Questi fondi, previsti dalla gara per la concessione, "costituiscono un altro dei vantaggi, oltre alle tasse pagate qui, ai posti di lavoro, alla sicurezza, del ritorno dell'energia in Alto Adige - ha sottolineato il presidente della Provincia di Bolzano, Arno Kompatscher - Per tutto il periodo di concessione, la centrale di Lana che non è tra le più grandi dell'Alto Adige, metterà a disposizione per opere ambientali 49 milioni di euro".

I fondi assegnati oggi verranno impiegati dai comuni per il risanamento energetico di edifici pubblici, il rifacimento dell'illuminazione pubblica con il sistema led e la rinaturalizzazione di corsi d'acqua. (ANSA).