Giustizia: Kompatscher e Fugatti da Cartabia

(ANSA) - BOLZANO, 21 APR - Diversi i temi all'ordine del giorno dell'incontro odierno a Roma del presidente della Provincia, Arno Kompatscher, del presidente della Regione Trentino-Alto Adige, Maurizio Fugatti, e della senatrice Julia Unterberger con la ministra della Giustizia, Marta Cartabia.

La prima questione, di cui il presidente Arno Kompatscher e il presidente della Regione Trentino-Alto Adige, Maurizio Fugatti, hanno discusso con la ministra Marta Cartabia è stata la competenza regionale per l'amministrazione della magistratura. Come ha annunciato Kompatscher dopo l'incontro, ci sono ancora una serie di accordi da concludere "Si tratta principalmente di protocolli di attuazione pluriennali e del relativo riconoscimento dei costi standard per l'amministrazione della giustizia, che lo Stato continua a pagare in Trentino-Alto Adige rispettivamente alle due Province".

Una questione esclusivamente altoatesina, invece, è quella che riguarda la costruzione del nuovo carcere di Bolzano. "E' urgente", ha detto Kompatscher, "raggiungere un accordo sul valore di scambio della vecchia casa circondariale, per un allineamento delle stime. Inoltre, deve essere concluso un accordo aggiuntivo che garantisca che lo Stato si assumerà i costi nuovamente aggiornati".

Sono state inoltre trattate alcune norne di attuazione che necessitano ancora del parere degli esperti del Ministero della Giustizia per poter essere inserite all'ordine del giorno della Presidenza del Consiglio dei Ministri: "La ministra Cartabia ci ha assicurato che questa tematica verrà trattata in tempi brevi", si legge in una nota della Proivincia di Bolzano.

