Menestrina, Tar sensore sensibile del potere pubblico

(ANSA) - BOLZANO, 21 MAR - Il presidente del Tar di Bolzano Michele Menestrina, durante l'inaugurazione dell'anno giudiziario, avvenuta in presenza del presidente del Consiglio di Stato Franco Frattini, ha ricordato che nel 2021 sono state emesse 241 sentenze, delle quali solo il 20% sono state appellate. Dei 255 ricorsi il 28% è stato presentato in tedesco, mentre 19 procedimenti si sono svolti in modo bilingue. Anche l'anno scorso i ricorsi evasi hanno superato quelli presentati.

Bene, nonostante solo 6 degli 8 consiglieri siano attualmente operativi, la durata dei procedimenti.

Menestrina, definendo il Tar il "sensore sensibile del potere pubblico sul territorio", ha sottolineato l'importanza della composizione paritetica secondo i gruppi linguistici in Provincia di Bolzano e ha auspicato il pieno funzionamento del tribunale amministrativo garantendo l'organico previsto. Il presidente ha infine ricordato i procedimenti più importanti del 2021, soprattutto, per quanto riguarda l'emergenza sanitaria e il trasporto pubblico locale. (ANSA).