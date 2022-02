Festival Economia, Laterza "contrari a slittamento"

(ANSA) - TORINO, 17 FEB - "Cambiare le date significa annullare gli impegni presi e il lavoro fatto, senza garanzie per il futuro". Editori Laterza replica così all'appello dei promotori del Festival dell'Economia di Torino per spostare l'appuntamento a fine giugno in modo da evitare sovrapposizioni con lo storico Festival di Trento, da quest'anno organizzato dal Sole 24 Ore. "Il mercato vive di diversità: c'è una grande domanda di informazione economica di qualità", aggiunge auspicando che le istituzioni "vogliano continuare a crederci per dare a Torino quel grande festival internazionale dell'economia che i cittadini si aspettano". (ANSA).