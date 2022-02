Omicidio Agitu: pm chiede 19 anni e 4 mesi di reclusione

(ANSA) - TRENTO, 14 FEB - Il pm Giovanni Benelli ha chiesto al gup di Trento Enrico Borrelli di applicare la pena di 19 anni e quattro mesi di reclusione a Suleiman Adams, il ghanese di 33 anni - reo confesso- che il 29 dicembre del 2020 ha ucciso a Frassilongo, in Trentino, Agitu Ideo Gudeta, la pastora 42enne di origine etiope simbolo dell'integrazione a livello locale.

La richiesta dell'accusa riguarda i due capi di imputazione: rispettivamente 22 anni e sei mesi per omicidio volontario e sei anni e sei mesi per la violenza sessuale, meno lo sconto di pena di un terzo prevista dal rito abbreviato. La sentenza è attesa in giornata. (ANSA).