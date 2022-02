Pechino: continua il tifo a Cembra per gli azzurri

(ANSA) - TRENTO, 13 FEB - "Una vittoria importante contro un avversario forte; un risultato ben augurale per le prossime sfide. Questa giornata era già una festa per la recente medaglia d'oro, ma ora i giochi si riaprono con nuove speranze. Qui vedo tanti giovani che hanno saputo costruire, assieme a chi gareggia a Pechino, una grande passione per il curling; passione che ha portato a risultati che rappresentano motivo d'orgoglio per l'intera comunità. Cembra, oggi, è al centro delle Olimpiadi trentine." Così il presidente della Provincia di Trento Maurizio Fugatti che a Cembra ha seguito assieme a una folla di tifosi tra famiglie, giovani e meno giovani la partita con la Svizzera che ha riaperto i giochi per gli azzurri.

Una grande festa che ha coinvolto la comunità rappresentata dal sindaco di Cembra Lisignago Alessandra Ferrazza e che ha visto la partecipazione, fra gli altri, del presidente del Consiglio provinciale Walter Kaswalder, del consigliere Alessandro Savoi e dell'onorevole Martina Loss. "Una grande soddisfazione - ha detto il sindaco Ferrazza - vedere giocare oggi tutti i nostri atleti cembrani. Questi risultati sono il frutto dei grandi sacrifici degli stessi atleti e dell'associazione di volontari che tiene in piedi la nostra struttura. A loro va il nostro più grande ringraziamento." "È un grande orgoglio e una grande soddisfazione - ha detto il presidente Kaswalder - avere questi atleti impegnati alle Olimpiadi. Un grazie di cuore ai trentini del curling per gli straordinari risultati ottenuti contro federazioni che contano un numero di tesserati ben superiore alla nostra." (ANSA).