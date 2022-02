Pechino: biathlon; Wierer 6/a nell'inseguimento, oro Roeiseland

(ANSA) - PECHINO, 13 FEB - Dorothea Wierer ha chiuso al sesto posto la gara a inseguimento di biathlon alle Olimpiadi di Pechino, vinta dalla campionessa norvegese Marte Olsbu Roeiseland. Dopo il bronzo nella gara sprint, l'azzurra è partita per cercare di confermare il podio ma ha pagato alcuni errori di troppo al poligono, tre in totale, che l'hanno penalizzata.

Sul podio sono salite anche la svedese Elvira Oeberg, medaglia d'argento, e un'altra norvegese Tiril Eckhoff. Per Roiseland, molto precisa al poligono e velocissima sugli sci, si tratta della terza medaglia d'oro in questa edizione dei Giochi. L'altra azzurra in gara, Lisa Vittozzi, ha finito al 32/o posto. (ANSA).