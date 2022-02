Rincari luce e gas, Consorzio Ceis azzera aumento per i soci

(ANSA) - TRENTO, 11 FEB - Il CeiS, Consorzio elettrico industriale di Stenico che si occupa della fornitura dell'energia elettrica nel territorio delle Giudicarie Esteriori, in Trentino, ha azzerato l'aumento del 65% per i soci. I nuovi straordinari record al rialzo dei prezzi dei prodotti energetici all'ingrosso (quasi raddoppiati nei mercati spot del gas naturale e dell'energia elettrica nel periodo settembre-dicembre 2021) ed i permessi di emissione di CO2, avrebbero portato, nei primi mesi del 2022, ad un aumento del 65% della bolletta dell'elettricità.

La bolletta per i soci - comunica una nota - quindi, sarà analoga a quelle dell'ultimo trimestre del 2021, già mitigata dagli sconti applicati tempo per tempo. È un intervento che ha richiesto una modifica sostanziale del modello tariffario e che fa dell'autoconsumo cooperativo lo strumento principe di questo risultato. (ANSA).