Pechino: Wierer, andato tutto alla perfezione per il bronzo

(ANSA) - YANQING, 11 FEB - Le aspettative erano molto alte e "tutti si aspettavano delle medaglie individuali, anche se sappiamo che il biathlon è uno sport complicato e tutto deve andare alla perfezione". Così Dorothea Wierer commenta il bronzo conquistato nella sprint 7,5 km di biathlon a Pechino 2022.

"Le critiche sono state tante nell'ultimo periodo, per questo motivo sono contenta che siamo riusciti come squadra a centrare l'obiettivo - dice l'azzurra -, perchè tutto il team fra allenatori, skimen e direttore tecnico" fanno un lavoro enorme ogni giorno. "Quindi -aggiunge - sono molto felice anche per loro. Non mi ricordo nulla delle sessioni di tiro, l'ultimo colpo a terra addirittura ha pizzicato il bersaglio, che per fortuna non si è chiuso, evidentemente la fortuna oggi era dalla mia parte".

Nel tiro in piedi, invece, "mi è venuto tutto automatico, come dovrebbe funzionare di solito. Non sempre è facile gestire la pressione, è stata una gara bella, sono sempre stata lucida e non ho pensato a nulla nell'ultimo giro, quando sentivo che ilrisultato era a portata di mano". Secondo la Wierer, "gli allenatori a un certo punto hanno smesse di dare informazioni, ho capito che stavo andando forte e sapevo di essere in lizza per la medaglia. L'ultimo giro è stato molto duro sotto il profilo fisico, mi sentivo le gambe stanche perchè forse sono partita troppo veloce, ho dato tutta me stessa e ce l'ho fatta.

Mi sono tolta un peso enorme". (ANSA).