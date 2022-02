Pechino: Kompatscher, medaglia Wierer ci riempie di gioia

(ANSA) - BOLZANO, 11 FEB - L'Italia del biathlon mette nel mirino un'altra medaglia. Una specialità che proprio nell'Alto Adige ha una delle sue culle sportive. Il sigillo, naturalmente, è quello di Dorothea Wierer, l'atleta azzurra più vincente nella storia di oquesta disciplina, capace di salire sul podio grazie alla medaglia di bronzo nello sprint individuale. Per la campionessa di Anterselva, culla di questo sport, si tratta della terza medaglia Olimpica in carriera, dopo i due bronzi conquistati nella staffetta mista a Sochi 2014 e PyeongChang 2018.

"Questo straordinario risultato - commenta il presidente e assessore allo sport Arno Kompatscher - non solo ci riempie di gioia, ma è la conferma che il lavoro e il sacrificio vengono sempre ripagati. Da disciplina di nicchia, il biathlon è riuscito anche in Italia a ritagliarsi uno spazio importante, ed è bello sapere che tutto è partito da una piccola valle altoatesina dove si è investito coraggiosamente in questo meraviglioso sport capace di unire le capacità tecniche dello sci da fondo con la forza mentale di gestire la tensione e il respiro durante le sessioni di tiro. Complimenti a Dorothea Wierer: straordinaria campionessa e ambasciatrice di questa disciplina a livello mondiale". (ANSA).