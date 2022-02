Centrale unica emergenza Trentino, 200.000 chiamate nel 2021

(ANSA) - TRENTO, 11 FEB - Nel 2021, gli operatori della Centrale unica di risposta per le emergenze della Provincia autonoma di Trento (Cur-Nue 112) hanno gestito oltre 200.000 chiamate, di cui 129.036 inoltrate alle centrali di secondo livello competenti (emergenza sanitaria, vigili del fuoco, forze dell'ordine e capitaneria di porto). Circa il 50% delle chiamate ha richiesto l'intervento dei soccorsi sanitari, il 36% quello delle forze dell'ordine. Le restanti - informa una nota - hanno necessitato dell'intervento del soccorso tecnico dei Vigili del Fuoco.

"In Trentino - ricorda la direttrice Silvia Marchesi, in occasione della giornata europea del numero unico di emergenza 112, che ricorre oggi - il 112 è attivo da ormai quattro anni, e occupa attualmente circa 25 persone, operative sulle 24 ore, con turni differenziati anche a seconda della stagionalità. L'attesa dei cittadini per avere una risposta è stata mediamente di tre secondi. Il tempo impiegato dagli operatori per gestire l'intervista telefonica, per raccogliere i dati sulla localizzazione e individuare l'ente di soccorso competente, si è attestato attorno ai 50 secondi".

Quasi il 40% delle chiamate totali è costituito da richieste di informazioni, chiamate multiple per lo stesso evento oppure errori e scherzi. Il filtro della centrale ha permesso che siano state inoltrate agli enti di soccorso solo le richieste che necessitavano di un reale intervento.

Il servizio garantisce l'accesso ai cittadini stranieri grazie a un'attività di interpretariato in 17 lingue diverse.

Quasi 1.000 sono state le chiamate gestite nel 2021 con l'attivazione del servizio multilingua.

Per i prossimi mesi si prevede l'arrivo di un servizio di localizzazione avanzata ed automatica basato sui dati Gps degli smartphone, che permetterà di ricevere automaticamente informazioni precise sul luogo in cui si trova l'utente che sta chiamando. L'innovazione andrà ad affiancarsi all'applicazione "Where Are U", che permette di chiamare il numero unico di emergenza e di inviare automaticamente informazioni circa la propria posizione. (ANSA).