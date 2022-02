Pechino: Malagò "Grande Omar, prova di carattere"

(ANSA) - PECHINO, 10 FEB - "Grande Omar! Oggi ci siamo ripresi quello che avevamo perso ieri con la Moioli. Una prova di carattere in una finale tutt'altro che facile": così il presidente del Coni ha commentato il bronzo conquistato da Omar Visintin nello snowboardcross alle Olimpiadi invernali di Pechino.

"Mi piace sottolineare che questa è l'ottava medaglia vinta in sette discipline differenti - le parole di Malagò - Non credo che al mondo ci siano tante altre nazioni che possano vantare questo primato. E per lo Snowboard non è finita: c'è ancora la prova della squadra mista di sabato. Restate sintonizzati".

