Sciatore muore per infarto a Solda

(ANSA) - BOLZANO, 09 FEB - Malore mortale questa mattina per uno sciatore a Solda, in Alto Adige. Verso le 9.30, l'uomo si trovava nei pressi dell'impianto Langenstein quando si è accasciato per terra, probabilmente per un infarto. Sul posto sono intervenuti la Guardia di finanza, il soccorso piste e l'elisoccorso Pelikan 3, purtroppo il medico d'urgenza ha solo potuto costatare la morte dello sciatore. (ANSA).