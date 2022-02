Pechino: azzurri male in superG, Paris deluso "non al top"

(ANSA) - YANQING, 08 FEB - Dominik Paris è deluso per la prova di Super G che lo ha visto tagliare il traguardo al 21/mo posto. Questa a Yanqing "è una pista dove c'è tanta curva e poco spazio, ma quando devi spingere e dai tutto per questo, non va bene. Per me nel super-G era già chiara la cosa. Quando non sei al top, quando ci sono queste gare importanti, cerchi comunque di fare risultato e poi inizi a sbagliare. Il tracciato è abbastanza stretto, una pista non così difficile ma con un tracciato che ti mette in difficoltà ogni tanto", ha commentato ai microfoni di Rai Sport.

Paris, Matteo Marsaglia e Christof Innerhofer hanno avuto risultati fotocopia rispetto alla prova di ieri in discesa libera. "Un Super G complesso, ma divertente", ha osservato Marsaglia, tutto sommato soddisfatto per l'esito della gara, chiusa in 18/ma posizione. Innerhofer, invece, è caduto: "E' andato tutto storto, proprio nella settimana più importante.

Oggi non avevo l'atteggiamento giusto". (ANSA).