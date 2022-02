Covid: 4 decessi ed altri 1.691 positivi in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 08 FEB - Mentre cala l'incidenza settimanale dei nuovi casi, è sempre più pesante il bilancio delle vittime del Covid-19 in Alto Adige. L'Azienda sanitaria provinciale segnala altri quattro decessi - due donne e due uomini, tre ultraottantenni ed una ultranovantenne - che portano il totale, dall'inizio dell'emergenza sanitaria a 1.371. I ricoveri sono in lieve calo: nei normali reparti sono occupati 134 letti (-5) e in terapia intensiva 10 (-1).

I nuovi casi positivi sono 1.691: di questi 139 sono stati rilevati sulla base di 1.044 tamponi pcr (di cui 226 nuovi test) e 1.552 sulla base di 14.291 test antigenici. L'incidenza settimanale è di 1.706, in calo di 189.

Le persone in quarantena o in isolamento domiciliare sono 19.491, in leggero aumento (+209) rispetto ad ieri, mentre quelle dichiarate guarite sono 1.282 per un totale di 157.559.

(ANSA).