Alto Adige: giunta, 110 mln per infermieri e insegnanti

(ANSA) - BOLZANO, 08 FEB - La Provincia di Bolzano stanzia 50 milioni di euro per i prossimi tre anni per il rinnovo del contratto di lavoro degli infermieri impiegati nella case di risposo. "Manteniamo una promessa fatta quando approvato il bilancio di previsione - spiega il presidente altoatesino, Arno Kompatscher - Abbiamo avuto la contrattazione per il comparto sanità, ma la situazione è diversa per le case di riposo che sono strutture comunali, di fondazioni o di altri enti".

La variazione di bilancio approvata dalla giunta che, già la prossima settimana sarà esaminata dalla commissione legislativa competente del consiglio provinciale, prevede 20 milioni di euro per il 2022 e 15 sia per il 2023 ed il 2024. La cifra maggiore prevista per il primo anno, ha spiegato ancora Kompatscher, servirà per riconoscere una "premialità speciale considerato ciò che è avvenuto negli ultimi due anni". "Vogliamo dare un messaggio importante, valorizzando questa attività così importante per tutta la società", ha aggiunto il presidente della Provincia.

Nella stessa variazione si prevedono anche ulteriori risorse per la contrattazioen collettiva delle scuole di carattere statale: sono 10 milioni di euro per ciascuno dei prossimi tre anni che, con i 30 milioni già stanziati portano a 60 milioni le risorse disponibili per i prossimi tre anni. (ANSA).