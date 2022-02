Covid: 4 decessi in Trentino, i ricoverati sono 171

(ANSA) - TRENTO, 04 FEB - Sono 4 i decessi per Covid in Trentino, dove sono stati intercettati 956 casi postivi su 8.983 tamponi, sia pcr che antigenici. I ricoverati sono 171 (ieri erano 176), 21 dei quali si trovano nei reparti di terapia intensiva. "Sono numeri ancora critici, soprattutto sulle ospedallizzazioni, ma la classificazione per la prossima settimana rimane ancora gialla", ha commentato il presidente della Provincia autonoma, Maurizio Fugatti. (ANSA).