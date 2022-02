Mattarella: Fugatti, forte sensibilità sulle autonomie

(ANSA) - TRENTO, 03 FEB - "È stato molto importante che il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, abbia toccato il ruolo dei territori e delle autonomie. Non avevamo dubbi sul fatto che il capo dello Stato avesse una forte sensibilità sulle autonomie speciali, ricordandole come esempio anche riformatore all'interno delle decisioni che deve toccare il Parlamento". Lo ha detto - informa una nota - il presidente della Regione Trentino Alto Adige, Maurizio Fugatti, commentando il discorso di Mattarella a palazzo Montecitorio. "Mattarella ha più volte sottolineato la centralità del Parlamento, chiamato a decidere troppo velocemente sui provvedimenti d'urgenza emanati dal Governo. E proprio su questo punto ha messo al centro i territori: il pluralismo delle istituzioni e la collaborazione tra loro, come detto dal capo dello Stato, sono espressione della capacità delle diverse realtà istituzionali, e quindi anche delle diverse autonomie del nostro Paese, di saper fare crescere al meglio i nostri territori e la nostra società", ha aggiunto Fugatti. (ANSA).