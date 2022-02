Covid: Bolzano rinuncia alla via altoatesina sulla Dad

(ANSA) - BOLZANO, 02 FEB - Bolzano rinuncia alla via altoatesina sull'alleggerimento della Dad e recepirà i provvedimenti del governo annunciati in serata. Lo apprende l'ANSA da Palazzo Widmann.

La giunta provinciale la scorsa settimana aveva varato una serie di misure per accorciare la quarantena negli asili e la Dad nelle scuole. L'ordinanza provinciale era poi stata poi congelata in attesa delle decisioni di Roma in materia. "La situazione è diventata ingestibile per i giovani, i genitori e il personale scolastico", aveva ribadito ancora ieri il governatore Arno Kompatscher, annunciando che la Provincia di Bolzano avrebbe applicato le misure altoatesine se quelle del governo non fossero state di ampio respiro. Ora l'annuncio che saranno recepite le regole riscritte questa sera dal governo.

