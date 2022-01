Sci: cdm; svizzera Suter vince discesa Garmisch, Delago quinta

(ANSA) - GARMISCH-PARTENKIRCHEN, 29 GEN - La svizzera Corinne Suter - 27 anni, al quarto successo in carriera e campionessa del mondo in carica - ha vinto in 1.40.74 la discesa di cdm di Garmisch, l'ultima prima delle Olimpiadi. Seconda la sua connazionale Jasmine Flury in 1.41.25 e terza l'austriaca Cornelia Huetter in 1.41.52.

Miglior azzurra è stata la giovane gardenese Nadia Delago, quinta in 1.41.59, a soli sette centesimi dal podio. Mentre sua sorella Nicol è caduta senza danni apparenti, per l'Italia più indietro ci sono Elena Curtoni in 1.42.34 , Federica Brignone in 1.42.45 che era stata bloccata alla vigilia della gara da problemi intestinali e Francesca Marsaglia in 1.43.60, Domani a Garmisch si chiude con il superG, ultima gara prima di Pechino.

