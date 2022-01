Baviera, aumentare pedaggio tir lungo l'asse del Brennero

(ANSA) - BOLZANO, 28 GEN - Il ministro-presidente della Baviera Markus Soeder propone un aumento del pedaggio per i tir lungo l'intera asse del Brennero per ridurre così il traffico pesante e per risolvere il lungo braccio di ferro con il Tirolo.

Come evidenza Soeder in una lettera al ministro dei trasporti tedesco Volker Wissing, secondo un'anticipazione del Muenchner Merkur, il problema è "il pedaggio piuttosto basso" che fa scegliere anche a camionisti olandesi e della Germania occidentale il valico del Brennero e non il percorso più breve del San Gottardo. Di conseguenza aumenta anche il traffico in Baviera, fa presente Soeder. Secondo il ministro-presidente un aumento fino del 50% sarebbe applicabile con l'eurovignetta.

Aumentando il pedaggio lungo l'asse anche in Austria e Germania, il Brennero perderebbe attrattività. Soeder sollecita infine la tempestiva progettazione della tratta d'accesso al tunnel del Brennero in Germania. (ANSA).