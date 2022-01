Green pass: 3 denunce e 50 sanzioni per manifestanti

(ANSA) - BOLZANO, 27 GEN - Sono 50 le sanzioni amministrative contestate a manifestanti che hanno partecipati a manifestazioni No vax o contro il Green pass in Alto Adige. I partecipanti che hanno sfilato senza proteggere le vie respiratorie con una mascherina chirurgica o Ffp2 dovranno pagare multe da 400 a 1000 euro, informa la Questura di Bolzano. Nel contempo proseguono le attività di accertamento per individuare ulteriori soggetti che hanno violato le norme.

A carico degli organizzatori di tre manifestazioni è stata accertata la mancanza del regolare preavviso di manifestazione: pertanto i relativi organizzatori sono stati segnalati alla locale Procura della Repubblica.

In considerazione del fatto che anche nei prossimi giorni si terranno ulteriori manifestazioni da parte di aderenti alle aree No vax e No Green Pass", la Questura di Bolzano sottolinea l'importanza che il diritto a manifestare venga esercitato nel pieno rispetto della Legge. (ANSA).