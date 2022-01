Covid: un altro decesso in Alto Adige e 2.361 nuovi casi

(ANSA) - BOLZANO, 27 GEN - Nelle ultime ore in Alto Adige si è avuto un altro decesso per coronavirus. Si tratta di un uomo ultranovantenne. Il numero complessivo di decessi da Covid-19 in Alto Adige sale pertanto a 1.345.

I laboratori dell'Azienda sanitaria nelle ultime 24 ore hanno effettuato 1.144 tamponi Pcr e registrato 188 nuovi casi positivi. Inoltre sono stati registrati 2.173 test antigenici positivi, dei 16.387 eseguiti ieri.

Sono 101 i pazienti Covid-19 ricoverati attualmente nei normali reparti ospedalieri e altri 77 sono nelle strutture private convenzionate, mentre 14 si trovano in terapia intensiva. I pazienti Covid-19 in isolamento nelle strutture di Colle Isarco sono 64.

Le persone in quarantena attualmente sono 34.493, fa sapere l'Azienda sanitaria dell'Alto Adige. (ANSA).