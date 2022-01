Pnrr: Giovannini, circonvallazione Trento già in valutazione

(ANSA) - TRENTO, 26 GEN - "L'iter di valutazione per il Piano di fattibilità tecnico economica per la circonvallazione ferroviaria di Trento è già stato avviato". Lo ha annunciato il ministro delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, intervenendo in videoconferenza alla seconda giornata del convegno organizzato al Muse dall'Ordine degli ingegneri della Provincia di Trento dal titolo "Pnrr - Agenda per il Trentino 2022-2026. I progetti e le ricadute sul territorio". Il ministro ha quindi aggiunto che l'accelerazione di questi mesi relativa alle opere legate al Pnrr è legata ai paletti che sono stati fissati: "I tempi definiti che abbiamo indicato, hanno modificato le regole del gioco". (ANSA).