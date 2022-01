Sci: gigante Plan de Corones, in testa Vlhova

(ANSA) - PLAN DE CORONES (BOLZANO), 25 GEN - La slovacca Petra Vlhova in 59.98 guida la prima manche dello slalom gigante di cdm di Plan De Corones. Dietro di lei la svedese Sara Hector in 1.00.32 e la statunitense Mikaela Shiffrin in 1.00.57.

Per l'Italia - con meteo e fondo perfetti, sulla ripida pista Erta che dalla vetta del comprensorio di Plan de Corones precipita su San Vigilio di Marebbe - la migliore è Marta Bassino 4/a in 1.00.59. In 6/a posizione c'è Federica Brignone in 1.00.68. Bassino e Brignone sono, assente forzatamente l'infortunata Sofia Goggia,le uniche due azzurre a partire tra le prime trenta migliori atlete in gigante.

Seconda manche alle 13:30. (ANSA).