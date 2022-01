Covid: in Alto Adige 100% casi Omicron.Ma ricoveri più brevi

(ANSA) - BOLZANO, 25 GEN - "Il 100% dei casi positivi attuali in Alto Adige è attribuibile alla variante Omicron, che è molto più infettiva, ma non provoca la stessa pressione sul sistema ospedaliero che abbiamo visto nelle prime tre ondate". Lo ha detto l'assessore alla sanità della Provincia di Bolzano, Thomas Widmann.

Attualmente, ha riferito ancora l'assessore, negli ospedali altoatesini sono ricoverati 14 pazienti Covid-19 in terapia intensiva e 118 in area medica. Quest'ultimo dato "rappresenta un picco", ma d'altra parte, ha sottolineato ancora Widmann, "vediamo che questi pazienti non vanno in terapia intensiva e la permanenza in ospedale è più breve".

Le ragioni sono tutte da studiare, ma certamente "Omicron si confronta con una popolazione in gran parte vaccinata", ha aggiunto l'assessore alla sanità, riferendo i dati della popolazione altoatesina che si è sottoposta al ciclo completo di vaccini: si va dal 73,7% dei giovani fra i 12 ed i 17 anni al 90% degli over 80. (ANSA).