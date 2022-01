Airc torna in piazza con 'Le arance della salute'

(ANSA) - BOLZANO, 25 GEN - Alla vigilia della Giornata mondiale della lotta al cancro, Fondazione Airc torna in piazza, anche in Trentino Alto Adige, con "Le Arance della Salute".

I volontari di Airc, dopo un anno di inevitabile assenza a causa della pandemia, sabato 29 e domenica 30 gennaio, testimonieranno la loro fiducia nella ricerca e sensibilizzeranno i cittadini sull'importanza della prevenzione attraverso la sana alimentazione e abitudini di vita salutari.

"La campagna de 'Le Arance della Salute' è il primo appuntamento dell'anno sul territorio, ed è pertanto l'occasione per rinnovare pubblicamente il nostro impegno a sostegno della ricerca - spiega il presidente di Airc Trentino-Alto Adige e Veneto, Antonio Maria Cartolari - per l'anno 2022 Fondazione Airc stanzia 1.678.000 euro per 15 progetti di ricerca ed una borsa di studio in Trentino-Alto Adige".

Uno dei ricercatori Airc in regione è Alberto Inga, professore ordinario all'Università di Trento nel Centro di biologia integrata - Cibio. "Il nuovo progetto che grazie ad Airc andremo a sviluppare - spiega il prof. Inga - ci consentirà di studiare a fondo il contributo di varianti genetiche sulla modulazione quantitativa della produzione di proteine importanti per i processi di cancerogenesi".

Nel fine settimana, i volontari Airc distribuiranno, a fronte di una donazione di 10 euro, le reticelle da 2,5 kg di arance rosse coltivate in Italia. Saranno presenti a: Trento (solo sabato), in piazza Pasi e in via San Pietro; Vigolo Vattaro, davanti al Municipio; Canazei, in piazza Marconi; Pergine Valsugana, in via III Novembre e in via Tamarisi (solo il sabato); Riva del Garda in piazza Cavour; Rovereto, Largo Posta e angolo via Garibaldi-via Dante (solo il sabato); Storo in via Conciliazione; Bolzano (solo sabato) ponte Talvera, piazza Matteotti, Centro commerciale Twenty di via Galilei, Cento via Vintola; Bressanone, Bastioni Maggiori (solo sabato); Merano, in piazza del Grano (solo sabato). (ANSA).