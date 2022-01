Sci: prima manche slalom Kitzbuehel, Vinatzer in testa

(ANSA) - KITZBUEHL, 22 GEN - L'azzurro Alex Vinatzer in 50.59 e' al comando della prima manche dello slalom speciale di cdm di Kitzbuehel, una gara con cattiva visibilita' sotto una fitta nevicata iniziata nella notte, quando sono scesi in quaranta e e tutti i migliori. Dietro di lui, con distacchi minimi, il francese Clement Noel in 50.67 ed il norvegese Sebastian Foss-Solevaag in 50.68.

Poi, ottimo 4/o in 51.32, c' e' l'altro azzurro Giuliano Razzoli.

Mentre e' finito fuori Manfred Moelgg, per una grande Italia - su un tracciato molto mosso con dossi e cambi di direzione ma con fondo duro barrato sotto la neve fresca - ci sono poi Tommaso Sala 8/o in 51.52 e Stefano Gross 9/o in 51.67. Piu' indietro invece , dopo la prova dei primi trenta atleti al via, Simon Maurberger in 52.52. (ANSA).