Processo 'Perfido': Morra, mafia cerca ricchezza in Trentino

(ANSA) - TRENTO, 21 GEN - "La mia presenza oggi, in una comunità che in passato non ha mai registrato processi per mafia, è doverosa". Lo ha detto Nicola Morra, presidente della Commissione parlamentare antimafia, nel giorno in cui si è aperto in Corte d'Assise a Trento il processo "Perfido", a seguito dell'inchiesta sulle infiltrazioni della 'ndrangheta nel settore del porfido in val di Cembra.

"La prevenzione - ha aggiunto Morra - è meglio della repressione. La mafia cerca la ricchezza e il Trentino è un territorio ricco. La 'ndrangheta è la mafia più importante d'Europa con enormi capacità economico-finanziarie". (ANSA).