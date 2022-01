Alto Adige: sondaggio, tiene Svp, bene Verdi e male Team K

(ANSA) - BOLZANO, 21 GEN - La Svp regge, i Verdi crescono e il Team K crolla: sono questi i dati più importanti di un sondaggio effettuato dall'Istituto Apollis per la Suedtiroler Wirtschaftszeitung. La Volkspartei, se si tornasse ora alle urne, ripeterebbe il risultato del 2018 (41,9% alle provinciali e 42% ora). I Verdi crescono dal 6,8% al 14% mentre il Team K crolla dal 15,2% all'8%. In calo anche la Lega (dall'11,1% all'8%) e M5S (dal 2,4% all'1%). La Sued-Tiroler Freiheit salirebbe dal 6% al 7%, mentre Freiheitlichen e Pd ripeterebbero a grandi linee il risultato del 2018 (6% e 4%). Salgono dall'1,7% al 4% Fratelli d'Italia.

Nel sondaggio che ha riguardato 1003 interviste effettuate tra il 5 novembre 2021 e il 5 gennaio 2022, il governatore Arno Kompatscher e la giunta provinciale escono confermati. Il tasso di soddisfazione per il governatore è del 69%, mentre il 61% è soddisfatto oppure abbastanza soddisfatto dell'operato della giunta. Il 58% degli intervistati vuole che Kompatscher si ricandidi, mentre il 31% auspica un cambio al vertice della giunta e il 9% non si esprime in merito. (ANSA).