Covid: due morti in Trentino, altri 2.660 nuovi contagi

(ANSA) - TRENTO, 19 GEN - Due morti in Trentino e 2.660 nuovi contagi da Covid. I pazienti covid ricoverati in ospedale sono 169, di cui 19 in rianimazione. Entrambe i decessi sono avvenuti in ospedale: un uomo e una donna, tra i 69 ed i 75 anni, non vaccinati; uno dei due soffriva di patologie pregresse. Sono stati 94 i casi positivi al molecolare (su 881 test effettuati) e 2.566 all'antigenico (su 12.720 test effettuati). I molecolari hanno anche confermato 156 positività intercettate nei giorni scorsi dagli antigenici.

Ieri le classi in quarantena erano 211 - precisa la Provincia di Trento - mentre i guariti sono aumentati di altre 2.409 unità che portano il totale a 71.816. Sul fronte delle vaccinazioni, questa mattina si è raggiunta quota 1.086.153, cifra che comprende 403.888 seconde dosi e 239.416 terze dosi. (ANSA).