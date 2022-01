Covid: Nas in centri tamponi e farmacie in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 18 GEN - Il Nas sta effettuando in questi giorni controlli in centri tamponi e farmacie in tutto l'Alto Adige. I militari accertano in prima linea che gli addetti ai test siano effettivamente abilitati a farli e che tutto si svolga nel rispetto delle norme.

In Alto Adige sono state sospese 31 delle 3.000 postazioni per l'inserimento degli esiti dei tamponi, per il sospetto che siano stati registrati dei risultati "falsi positivi" per facilitare ai no vax l'accesso al Super Green pass in quanto - almeno sulla carta - "guariti". (ANSA).